Zieke atleten Van Es en Laros missen EK veldlopen

Atlete Diane van Es slaat zondag de EK veldlopen in Turijn over. De regerend Nederlands kampioene op de 5000 meter is ziek, meldt de Atletiekunie. Silke Jonkman blijft als enige Nederlandse over in de vrouwencross.

Talent Niels Laros laat ook wegens ziekte verstek gaan in Turijn. De 17-jarige hardloper zou bij de junioren uitkomen. De middenafstandloper uit Oosterhout viel afgelopen zomer op met de titels op de 1500 en 3000 meter bij de EK onder 18. Hij liep ook Europese jeugdrecords op beide afstanden.

Bij de mannen komen Mike Foppen, Stan Niesten en Filmon Tesfu in actie.