Finale Diamond League voor het eerst in Verenigde Staten

De finale van de toonaangevende serie atletiekwedstrijden in de Diamond League is volgend jaar voor het eerst in de Verenigde Staten. Het stadion in Eugene, waar dit jaar de WK werden gehouden, is aangewezen voor een tweedaagse finale, op 16 en 17 september.

De Diamond League telt in 2023 in totaal zestien wedstrijddagen in vijftien verschillende steden. Doha, de hoofdstad van Qatar, is de eerste halte op 5 mei. De Kamila Skolimowska Memorial in de Poolse stad Chorzow (16 juli) maakt opnieuw deel uit van de serie. Vooralsnog staat ook China weer op de kalender met wedstrijden in Shanghai (29 juli) en Shenzhen (3 augustus). De afgelopen jaren vielen deze twee meetings weg vanwege de coronapandemie.

Femke Bol was dit jaar een van de winnaars. Zij won in alle wedstrijden van de Diamond League waarin ze uitkwam de 400 meter horden.