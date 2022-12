Honkballer Kenley Jansen verhuist naar Boston Red Sox, meldt het Amerikaanse ESPN. De werper zou in twee jaar tijd 32 miljoen dollar (30,5 miljoen euro) gaan verdienen.

De 35-jarige Jansen, die op CuraƧao is geboren, speelde het afgelopen seizoen voor Atlanta Braves. De afsluitende werper kwam tussen 2010 en 2021 uit voor Los Angeles Dodgers, waarmee hij in 2020 de World Series won. Hij speelde in het verleden meerdere toernooien voor de Nederlandse honkbalploeg.