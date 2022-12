Mitchell loodst Cavaliers met 43 punten langs Lakers in NBA

Donovan Mitchell was de grote uitblinker bij de basketballers van Cleveland Cavaliers, die met 116-102 wonnen van Los Angeles Lakers in de NBA. Mitchell maakte 43 punten in het duel. Het was de achtste zege voor de Cavaliers in de laatste elf wedstrijden, de ploeg staat derde in de stand van de oostelijke divisie.

Bij Los Angeles Lakers noteerde grote vedette LeBron James 21 punten en 17 rebounds. Anthony Davis verliet al na enkele minuten het veld, omdat hij grieperig was. De Lakers spelen tot dusver geen grote rol in de competitie. De meervoudig NBA-kampioen staat dertiende in de westelijke divisie.