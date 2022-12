Straathof toernooidirecteur Europese Paralympics in Rotterdam

Voormalig topsporter Jeroen Straathof is de toernooidirecteur van de eerste editie van de European Para Championships (EPC) die in augustus volgend jaar in Rotterdam plaatsvinden. Tijdens de kick-off van de ‘Europese Paralympische Spelen’ maakte de organisatie ook bekend dat evenementen behalve in Ahoy gehouden worden op diverse buitenlocaties in het centrum van de Maasstad.

Van 8 tot en met 20 augustus worden de EK’s van tien verschillende parasporten voor het eerst tegelijkertijd in één stad georganiseerd. Het gaat om para-wielrennen, rolstoeltennis, boccia, goalball, rolstoelbasketbal, judo, para-schieten en para-badminton. De atleten strijden niet alleen om de medailles, maar ook om kwalificatiepunten of directe kwalificatie voor de Paralympische Spelen 2024 in Parijs.

Straathof kwam als schaatser uit op de Olympische Winterspelen van 1994 en als baanwielrenner op Olympische Zomerspelen van 2004. Daarnaast werd hij paralympisch kampioen op de 4 kilometer achtervolging (tandem, wielrennen) als piloot van parasporter Jan Mulder in 2000.

“Ik heb veel zin om als toernooidirecteur voor dit evenement aan de slag te gaan”, zegt de 50-jarige Straathof. “Het bij elkaar brengen van deze mooie parasporten in één evenement zorgt voor een vliegwieleffect. Door connecties te leggen, groot te durven denken, en kansen te pakken waar anderen beperkingen zien, willen we de parasporten de aandacht geven die ze verdienen.”

“Ik was actief op de Paralympische Spelen van Sydney in 2000, maar dit is eigenlijk de eerste keer dat er zoveel parasporten tegelijkertijd naar de mensen toekomen, in plaats van dat we proberen de mensen naar de sport te halen”, kijkt hij vooruit.”Dat element spreekt mij ontzettend aan en is één van de sterke punten van dit topsportevenement.”

De belangrijkste locatie voor het evenement is Ahoy. Daarnaast dienen bekende plekken in Rotterdam zoals de Kop van Zuid en het Schouwburgplein als locatie voor respectievelijk de finales van het para-schieten en het rolstoeltennis.

Rolstoeltennisster Jiske Griffioen ziet de tennisbaan in het centrum wel zitten. “Een internationaal evenement in eigen land, met zoveel sporten bij elkaar, heel bijzonder. Ik denk echt dat het een goede zet is om de sport ook naar de mensen toe te brengen. En een finale midden in het centrum van Rotterdam, hoe gaaf is dat.”