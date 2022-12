Wielrenner Roglic heeft nog ‘behoorlijk’ hersteltraject te gaan

Wielrenner Primoz Roglic heeft nog “een behoorlijk traject” te gaan om wedstrijdfit te worden na zijn schouderoperatie. Volgens een woordvoerder van zijn ploeg Jumbo-Visma fietst de 33-jarige Sloveen sinds afgelopen week wel weer op de weg, maar “dat is nog geen trainen”. Roglic werd zo’n twee maanden geleden geopereerd om van aanhoudende schouderproblemen af te komen.

Roglic moet volgens zijn ploeg, waar hij een van de kopmannen is, eerst nog “medisch fit” worden en dan door middel van training wedstrijdfit. “Dat is, ook zonder tegenslagen, nog een behoorlijk traject. De fase waarin Primoz nu zit is die van revalidatie. Dat wil zeggen: nog niet in trainingsopbouw”, meldt de woordvoerder.

In een interview met de site Wielerflits zei Roglic te hopen dat hij op 11 december fit genoeg is om met Jumbo-Visma mee op trainingskamp te kunnen. “Mijn hoop is dat ik in januari op het tweede trainingskamp van de ploeg weer redelijk mee kan”, liet de Sloveen optekenen.

Een van de schouders van Roglic was al een paar keer uit de kom geschoten, onder meer bij een val in de Tour de France van dit jaar. De olympisch kampioen tijdrijden moest begin september opgeven in de Vuelta als gevolg van een bizarre valpartij, vlak voor de finish van de zestiende etappe. Hij moest door die val de WK in Australië overslaan en werkt sindsdien aan zijn herstel.