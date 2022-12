Tennisster Rus veroordeeld tot kwalificaties Australian Open

Tennisster Arantxa Rus is op de Australian Open veroordeeld tot de kwalificaties. Ze is niet direct toegelaten tot het hoofdtoernooi, blijkt uit de deelnemerslijst die het grandslamtoernooi donderdag openbaar heeft gemaakt.

De 31-jarige Rus, die begin 2018 voor het laatst niet tot het hoofdschema werd toegelaten van een grand slam, is afgezakt naar plek 116 op de wereldranglijst. De Belgische Ysaline Bonaventure is op plaats 95 de laagst genoteerde speelster die direct tot het hoofdtoernooi is toegelaten. Zodoende doet er vooralsnog geen Nederlandse mee aan het vrouwentoernooi.

Rus verloor bij haar laatste tien optredens op een grand slam in de openingsronde. In 2020 wist ze een wedstrijd te winnen op de Australian Open, maar haar laatste zege daarvoor op een grand slam was op Wimbledon in 2012.

Bij de mannen werden Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor wel rechtstreeks toegelaten. Tim van Rijthoven moet ook kwalificatiewedstrijden spelen.

Het grandslamtoernooi in Melbourne begint op maandag 16 januari. De voorronden zijn een week eerder.