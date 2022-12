Zieke shorttrackster Velzeboer mist derde wereldbekerweekend

Shorttrackster Xandra Velzeboer mist de komende dagen het derde wereldbekerweekend van het seizoen vanwege ziekte. Dat heeft de 21-jarige Nederlandse laten weten via Instagram. Het shorttrackweekend begint vrijdag in Almaty in Kazachstan.

Velzeboer is het seizoen goed begonnen en voert het wereldbekerklassement aan. Bij de opening van de wereldbeker in Montreal won ze eind oktober de 500 en 1000 meter. Een week later verbeterde ze in Salt Lake City op de kortste afstand het wereldrecord en pakte ze het goud.