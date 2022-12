Zverev luistert rentree op tennisbaan op met zege in Saudi-Arabië

Alexander Zverev heeft zijn rentree op de tennisbaan opgeluisterd met een overwinning. Op een demonstratietoernooi in Saudi-Arabië was hij met 10-8 en 10-7 te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem. In de eerste ronde van de Diriyah Tennis Cup werd er gespeeld om best-of-three matchtiebreaks.

Later op de dag speelde Zverev in de kwartfinale tegen de Rus Daniil Medvedev, de nummer 2 van de plaatsingslijst. De Duitser verloor met 6-0 6-4. Daardoor komt Zverev vrijdag alleen nog uit in het dubbelspel.

De 25-jarige Zverev speelde zijn eerste wedstrijd sinds begin juni. Hij liep toen op Roland Garros een zware enkelblessure op en zijn rentree duurde langer dan verwacht.