Coureur Frijns naar Formule E-team ABT Cupra

Coureur Robin Frijns rijdt het komende seizoen in de Formule E voor het team van ABT Cupra. De 31-jarige Nederlander maakt de overstap van Envision Racing, waar hij sinds 2018 voor reed in de Formule E.

Frijns boekte in het verleden twee overwinningen in de Formule E, een competitie met elektrisch aangedreven racewagens. In totaal stond hij dertien keer op het podium in 76 races.

De Zwitser Nico Müller krijgt het tweede stoeltje bij ABT Cupra. Het team maakt zijn debuut in het FIA Formule E wereldkampioenschap, waar het partner wordt van ABT Sportsline.