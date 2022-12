Denver Nuggets wint in NBA dankzij driepunter in slotseconde

De basketballers van Denver Nuggets hebben in de NBA een sensationele overwinning geboekt op Portland Trail Blazers. Het werd 121-120 voor de Nuggets dankzij een driepunter met nog slechts 9 tienden van een seconde op de klok.

Bij een achterstand van 120-118 legde Jamal Murray aan voor het laatste schot van de wedstrijd en de bal verdween in de basket, tot ontzetting van het publiek in het Moda Center in Portland. Murray kwam tot 21 punten, waarvan hij er 9 maakte met driepunters.

Nikola Jokic nam namens de Nuggets 33 punten voor zijn rekening en namens de thuisploeg was Damian Lillard goed voor 40 punten. Lillard was liefst negen keer succesvol met een poging tot een driepunter. Hij legde zeventien keer aan.

In de slotfase was het bijzonder spannend. In de laatste 2 minuten veranderde de ploeg die de leiding had maar liefst zeven keer. De Trail Blazers leken uiteindelijk een nipte thuiszege te boeken, maar werden in de laatste tel toch nog getrakteerd op de zesde nederlaag in eigen huis van het seizoen.

Denver Nuggets staat vierde in de Western Conference, de Trail Blazers staan achtste.