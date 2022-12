IOC wil sporters uit Rusland en Belarus in Azië weer toelaten

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de weg vrijgemaakt voor sporters uit Rusland en Belarus om in ieder geval in Azië weer te kunnen meedoen aan internationale evenementen. Tijdens een bijeenkomst werd vrijdag een motie van het Aziatisch olympisch comité aangenomen. Dat comité pleitte ervoor om de deelname van atleten uit Rusland en Belarus aan wedstrijden in Azië “te vergemakkelijken, met inachtneming van de geldende sancties”.

Het IOC legde begin dit jaar sancties op aan beide landen na de Russische invasie in Oekraïne, die wordt gesteund door Belarus. Het comité deed indertijd de aanbeveling aan de internationale sportfederaties om Russische atleten te weren, of ze alleen zonder hun nationale symbolen te laten meedoen aan internationale evenementen. Vrijwel alle sportbonden namen dat over.

Volgens het olympisch comité van Azië is het argument dat sporters uit Rusland en Belarus vanwege hun eigen veiligheid worden geweerd van internationale evenementen niet langer van toepassing. In sommige landen kon de veiligheid van de sporters niet gegarandeerd worden, maar volgens het Aziatisch comité is daar in ieder geval in Azië geen sprake van.

Het IOC zei vrijdag in een verklaring dat het leiding wil geven aan de verdere verkenning van het voorstel uit Azië. De betreffende sporters zouden zich nog wel moeten houden aan bepaalde voorwaarden, waaronder het verbod op vlag, volkslied, kleuren of andere identificaties van Rusland en Belarus bij sportevenementen. Wanneer de atleten uit Rusland en Belarus weer welkom zijn in Azië, is nog niet duidelijk.

De top werd voorgezeten door IOC-voorzitter Thomas Bach. De 68-jarige Duitser verklaarde woensdag dat “de olympische beweging een verbindende kracht moet zijn en niet verdelen”. Bach: “De sancties blijven van kracht, maar we moeten ook de integriteit van de internationale evenementen bewaken. Internationale competities moeten voor iedereen eerlijk zijn.”