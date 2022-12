Schaatser Dijs verrast met zege op 1500 meter in Calgary

Schaatser Wesly Dijs heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary de 1500 meter op zijn naam geschreven. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh bleef met 1.42,93 de Chinees Zhongyan Ning en olympisch kampioen Kjeld Nuis verrassend voor. Voor Dijs is het de eerste individuele wereldbekerzege.

Dijs dook met een snelle tussenronde en een betere slotronde onder de 1.43,02 die Nuis eerder had gereden. Daarna lukte het landgenoten Patrick Roest en Thomas Krol en ook favorieten als de Amerikaan Jordan Stolz en de Canadees Connor Howe niet om onder die tijd te komen.

Ning versloeg in zijn rit Stolz, die de eerste wereldbekerwedstrijd in Stavanger had gewonnen. De Chinees strandde met 1.42,95 op twee honderdsten van een seconde van de tijd van Dijs. Roest kwam in de rit tegen Krol daarna nog dichtbij door een goede slotronde. Met 1.43,09 werd hij vierde. Krol kwam tot 1.43,79, goed voor de zevende plaats.

Dijs was eerder als negende geƫindigd in Stavanger en als dertiende in Heerenveen. Zijn beste prestatie in de wereldbeker was een vierde plaats in Salt Lake City vorig jaar.

“Eindelijk, mooi dat het gaat zoals je wil”, zei Dijs bij de NOS. “Ik ben goed blijven schaatsen. Ik weet dat ik op hoogte en snel ijs goed ben. Het doel was het podium, het bovenste treetje is dan nog mooier. En olympisch kampioen Nuis verslaan, het kan bijna niet beter.”

Het wereldbekerklassement wordt aangevoerd door Howe. De Canadees eindigde met 1.43,68 slechts als zesde in eigen land, maar won eerder de tweede wedstrijd in Heerenveen voor Nuis. Hij heeft 152 punten, 10 punten meer dan Ning. Dijs is op de vierde plek de beste Nederlander met 120 punten.