Schaatsster Schouten ver van het podium op 3000 meter

Irene Schouten is voor de tweede keer dit seizoen op de 3000 meter geklopt door de Noorse Ragne Wiklund. De olympisch kampioene op de 3000 en 5000 meter bleef bij de wereldbeker in het Canadese Calgary met 4.02,86 steken op de zevende plek. Wiklund won, net als in Stavanger, met een tijd van 3.56,94.

Marijke Groenewoud, ploeggenote van Schouten bij AH Zaanlander, werd tweede met 3.58,89. Antoinette Rijpma-De Jong, de regerend wereldkampioene op de 3000 meter, eindigde als derde met een tijd van 3.59,31.

Joy Beune kwam in de rit tegen Groenewoud tot 4.01,41. Ze werd daarmee vijfde. Merel Conijn reed met 4.06,69 naar de twaalfde plaats.