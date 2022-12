Voetbalsters sluiten jaar af op achtste plek wereldranglijst

De Nederlandse voetbalsters sluiten het jaar af op de achtste plek van de FIFA-wereldranglijst. Duitsland passeerde Zweden en staat nu tweede, met een minimale achterstand op de Verenigde Staten. Het Engelse elftal, onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman, staat op de vierde plaats.

Oranje begon dit jaar als de nummer 5 van de wereld. In de zomer stonden de voetbalsters vierde, maar na het teleurstellend verlopen EK zakten ze iets weg. Nederland werd op het EK in Engeland in de kwartfinales uitgeschakeld door Frankrijk.

In de top 10 wisselden ook Canada en Spanje van plaats. Canada is de nieuwe nummer 6 op de mondiale ranglijst.