Doelman Noppert is vooral dankbaar voor de kans die hij kreeg

Doelman Andries Noppert is “vooral dankbaar” voor de mooie weken en de kans die hij kreeg bij Oranje. Dat zei de keeper van Heerenveen na de nederlaag na strafschoppen in de kwartfinale tegen ArgentiniĆ« op het WK voetbal. “De bondscoach en iedereen hier hebben mij het vertrouwen gegeven. Als je ziet waar ik vandaan kom is het ongelooflijk wat ik de laatste weken allemaal heb meegemaakt”, zei hij bij de NOS.

“Maar om dan te verliezen na strafschoppen is wel heel zuur”, vervolgde Noppert. “Vooral gezien de manier waarop wij teruggekomen zijn van een 2-0-achterstand. We mogen trots zijn op wat wij hier hebben laten zien. Bij de penalty’s hadden we nog graag een wondertje verricht. Het is goed dat we er veel op hebben geoefend, maar het blijft een loterij. Heel jammer allemaal.”