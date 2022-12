Golfster Weber behoudt zicht op speelkaart Amerikaanse tour

Golfspeelster Dewi Weber is goed op weg voor behoud van haar speelkaart op de Amerikaanse vrouwentour LPGA, het hoogste profniveau. De 26-jarige geboren Groningse staat in het finale kwalificatietoernooi in Dothan (Alabama) op de gedeelde 21e plaats na zes van de acht te spelen rondes. Voor de top 45 ligt een startbewijs voor 2023 klaar.

Weber speelde dit jaar voor het eerst op de LPGA, maar ze eindigde in de jaarranking net niet hoog genoeg voor directe verlenging van haar speelkaart. Ze speelde zo’n twintig toernooien met de gedeelde zesde plaats in juli in de Dow Great Lakes Bay Invitational als beste resultaat.

In Dothan staat Weber na zes ronden over 18 holes op een score van 13 slagen onder par. De Duitse Isi Gabsa leidt met -23. Het toernooi eindigt zondag.