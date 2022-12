Goud Schulting op 1500 meter in wereldbeker shorttrack Almaty

Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Almaty (Kazachstan) de 1500 meter gewonnen. De drievoudig olympisch kampioene won eerder dit seizoen ook al het goud op deze afstand in het Canadese Montreal.

Schulting was in de finale een klasse apart. Op enkele ronden voor het einde nam ze de leiding en stond deze niet meer af. Choi Min-jeong uit Zuid-Korea eindigde als tweede en een andere Zuid-Koreaanse, Kim Gilli, passeerde de finishlijn als derde. Yara van Kerkhof, die haar eerste A-finale schaatste, werd zesde.

Schulting nam door haar zege de leiding in de wereldbekerstand over van landgenote Xandra Velzeboer, die zich ziek heeft afgemeld voor de races in Kazachstan.