Schaatser Roest klopt Eitrem in Calgary, Snellink tweede

Schaatser Patrick Roest heeft het eerste rechtstreekse duel met zijn nieuwe uitdager Sander Eitrem uit Noorwegen in zijn voordeel beslist. Roest won bij de wereldbeker in Calgary de 5000 meter in 6.05,60. Beau Snellink werd tweede in 6.09,58.

Roest had enkele weken geleden in Heerenveen al de aanval van Eitrem afgeslagen door met een baanrecord van 6.04,36 de zege te grijpen. In de eerste rit tegen elkaar begon de 27-jarige Lekkerkerker snel en nam afstand van de Noor, die vierde werd. Het lukte de schaatser van Reggeborgh echter niet om het baanrecord en nationaal record van Sven Kramer te kraken.

Snellink ging ook snel weg in zijn rit tegen de Italiaan Davide Ghiotto. In de slotfase had de 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma het lastig, maar hij bleef de Italiaan voor en dook onder zijn eigen persoonlijke record.

Sigurd Henriksen verbeterde eerder het wereldrecord junioren dat hij in Heerenveen op 6.17,67 had gezet ruim. Met 6.13,85 werd de 18-jarige Noor vijfde. Kars Jansman ging in zijn rit gelijk op met Bart Swings, maar moest de Belg op het einde laten gaan. Jansman kwam tot een persoonlijk record van 6.15,15, goed voor de zevende plek.

Marcel Bosker moest na het afzeggen van tegenstander Hallgeir Engebraten alleen rijden. Met 6.20,48 werd hij negende.

Ted-Jan Bloemen maakte zijn rentree in het wereldbekercircuit, maar zijn rit op zijn thuisbaan in Calgary was van korte duur. Met twee valse starts werd hij meteen gediskwalificeerd.