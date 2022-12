Schaatser Scheperkamp zesde op 500 meter, Dubreuil wint

De Nederlandse schaatsers hebben bij de wereldbeker in Calgary geen rol van betekenis kunnen spelen op de 500 meter. Merijn Scheperkamp was met de zesde plaats met 34,46 de beste Nederlander. De zege ging naar de Canadees Laurent Dubreuil in 34,01.

Scheperkamp moest in zijn rit zijn meerdere erkennen in de Zuid-Koreaan Jun-Ho Kim, die maar een honderdste van een seconde langzamer was dan Tatsuya Shinhama uit Japan, die met 34,18 de tot dan toe snelste tijd had neergezet. De Japanner werd tweede voor Kim.

Dai Dai N’tab moest eerder achter Takuya Morimoto uit Japan aan na de eerste 100 meter. Met 34,81 bleef hij ver verwijderd van de toptijden en werd zeventiende. Janno Botman kon ook zijn tegenstander Yuma Murakami niet bijhouden. Na een ruime binnenbocht bleef hij steken op 34,85 en werd negentiende.

Kai Verbij maakte eerder op de avond zijn rentree in de wereldbeker in de B-groep. Verbij had een aanwijsplek gekregen nadat hij bij het kwalificatietoernooi in oktober had moeten opgeven met een liesblessure. Met 35,04 werd hij negende en speelde geen rol van betekenis.

Ook Stefan Westenbroek kwam in actie in de B-groep. De schaatser had zich eind oktober gekwalificeerd voor de wereldbekerwedstrijden, maar raakte daarna geblesseerd bij een trainingsongeluk. Hij kwam tot 35,07 en werd tiende. De Spanjaard Nil Llop Izquierdo was met een persoonlijk record van 34,52 de snelste.