Schaatsster Rijpma-De Jong derde op 1500 meter, Takagi wint

Antoinette Rijpma-De Jong is bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary als derde geƫindigd op de 1500 meter. De 27-jarige Friezin moest de Japanse Miho Takagi en Nadezhda Morozova uit Kazachstan voor zich dulden.

Rijpma-De Jong won de tweede wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. In haar rit tegen de Noorse Ragne Wiklund zette ze de tot dan toe snelste tijd neer van 1.52,93. Takagi dook daar in de volgende rit onder met 1.52,54 en ook Morozova was met 1.52,82 nipt sneller.

Marijke Groenewoud kwam in de slotrit tot 1.54,65. De Friezin moest na twee derde plekken in Stavanger en Heerenveen nu genoegen nemen met de tiende plaats.

Jutta Leerdam ging snel van start in haar rit tegen de Japanse Ayano Sato. In de slotronde kon ze het tempo echter niet vasthouden en kwam ze tot 1.54,12. Daarmee werd ze zevende. Joy Beune verloor door enkele kleine missers bij de start juist tijd. Met een goede slotronde haalde ze nog 1.54,80. Dat was goed voor de elfde tijd. Reina Anema werd met 1.57,52 zestiende.