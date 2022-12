Van Alphen winnares veldrit in Essen

De Nederlandse veldrijdster Aniek van Alphen heeft een week na haar verrassende winst in de Superprestigecross van Boom opnieuw gezegevierd. De 23-jarige Hapertse, die uitkomt voor de ploeg 777, won in het Belgische Essen de vierde Exact Cross van het seizoen.

Van Alphen was oppermachtig in de grensplaats onder Roosendaal. Halverwege ging de Brabantse er alleen vandoor. Bij het ingaan van de laatste ronde had ze al een voorsprong van 45 seconden op een groep rensters, van wie de Belgische Alicia Franck met enige afstand op de anderen als tweede finishte. De Nederlandse Yara Kastelijn won de sprint om de derde plaats.

Zondag is de wereldbekercross van Dublin, een reden voor toppers als Fem van Empel en Puck Pieterse om de wedstrijd in Essen te laten schieten.

Ook bij de mannen ontbraken de meeste toppers. De Belg Wout van Aert en de Britse wereldkampioen Tom Pidcock kozen voor Dublin. Mathieu van der Poel is op trainingsstage, terwijl ook de Belgen Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout Essen oversloegen. Het bood de jonge Belg Gerben Kuypers de kans zich te onderscheiden. Achter hem eindigde zijn landgenoot Jens Adams als tweede.