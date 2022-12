Jordy Harink (Royal A-ware) en Esther Kiel (BDM/BTZ) hebben in Deventer de zevende wedstrijd om de Marathon Cup gewonnen. In afwachting van een mogelijke eerste marathon op natuurijs versloeg Harink Sjoerd den Hertog, die wel de leiding in het klassement overnam van Harm Visser. Daan Gelling finishte als derde.

Bij de vrouwen hield Kiel Roza Blokker en Laura van Ramshorst achter zich. Maaike Verweij, zesde in Deventer, behield de leiding in het klassement.