Coach van niet genomineerde atlete Bol noemt Sportgala farce

Coach Laurent Meuwly van atlete Femke Bol noemt de sportverkiezing van koepel NOC*NSF een ‘farce’. De Zwitser, die bondscoach is van de sprint- en hordenummers bij de Atletiekunie, vindt het onbegrijpelijk dat Bol niet genomineerd is voor de verkiezing van sportvrouw van het jaar.

Bol stond wel op de longlist, maar ze haalde de laatste drie niet. Drievoudig olympisch kampioene schaatsen Irene Schouten, tweevoudig olympische kampioene shorttack Suzanne Schulting en wereldkampioene wielrennen Annemiek van Vleuten zijn wel genomineerd.

Bol veroverde dit jaar drie Europese titels, won zilver op de 400 meter horden op de wereldkampioenschappen en werd gekozen tot Europees atlete van het jaar.

Meuwly richt zijn boosheid op NOC*NSF. “Het is waar dat Nederland een sportland is. Desalniettemin en ondanks het feit dat sommige kleine sporten populair zijn in dit land, moeten jullie wel het belang ervan op mondiaal niveau onderscheiden”, schrijft de coach op Twitter. “Sorry, maar de shortlist voor de nominaties voor het Sportgala is een farce! Bij schaatsen deden 27 landen mee aan de laatste Olympische Spelen, bij atletiek meer dan 200!”

Waarna Meuwly de successen van Bol opsomt. “Femke behaalde de unieke treble (400 meter-400 meter horden-4×400 meter) op de EK, ze pakte ook zilver op de WK achter de beste atlete ooit op de 400 meter horden, ze veroverde nog drie zilveren medailles op WK’s (inclusief indoor), ze won de Diamond League en werd gekozen tot atlete van het jaar in Europa. Hoe bestaat het dat jullie haar over het hoofd hebben gezien. Misschien is het tijd om de vakjury te vervangen of aan hen uit te leggen wat mondiaal betekent.”