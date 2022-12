Noor Ingebrigtsen pakt voor tweede jaar op rij EK-titel veldlopen

De Noor Jakob Ingebrigtsen heeft voor het tweede jaar op rij de Europese titel veldlopen bij de mannen gepakt. De pas 22-jarige atleet was duidelijk sneller dan de concurrentie en liep het laatste stuk solo naar de finish vlak bij het Italiaanse Turijn. De Brit Emile Cairess werd tweede, de Belg Isaac Kimeli pakte het brons.

Ingebrigtsen is olympisch kampioen op de 1500 meter en pakte dit jaar in Eugene de wereldtitel op de 5000 meter. Op de 1500 meter moest hij genoegen nemen met WK-zilver.

Mike Foppen was in het begin van de race over 10 kilometer helemaal vooraan te vinden, maar moest het uiteindelijk doen met de 24e plek. Vorig jaar eindigde Foppen nog als twintigste. Stan Niesten (50e), Filmon Tesfu (54e) en Jurjen Polderman (56e) waren de andere Nederlanders die deelnamen. Polderman was eerst niet geselecteerd maar maakte daar succesvol bezwaar tegen.

De vrouwen kenden met Karoline Bjerkeli Grøvdal ook een Noorse winnares. Ook zij was vorig jaar al de sterkste.