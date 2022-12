Russische media: Promes bezig met aanvraag Russisch paspoort

Voetballer Quincy Promes probeert een Russisch paspoort te krijgen. Volgens de Russische journalist Ivan Karpov, die als eerste met dit nieuws kwam, heeft de van poging tot moord verdachte Nederlander een grote kans om staatsburger van Rusland te worden. Russische media melden dat dit Promes kan helpen uit handen van Nederlandse justitie te blijven.

Volgens Karpov heeft Spartak Moskou, de club waar Promes speelt, het initiatief genomen om de voetballer van de Russische nationaliteit te voorzien. Hier is nog geen besluit over genomen, maar Promes zou heel kansrijk zijn. Zoals verschillende Russische media benadrukken levert het land eigen burgers niet uit aan andere landen, wat Promes goed zou uitkomen.

Tegen de 30-jarige Promes loopt in Nederland een strafproces. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou hij een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Promes speelt sinds begin vorig jaar in Moskou na zijn vertrek bij Ajax.