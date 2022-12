Schaatsers, wielrenners en Verstappen maken kans op sportprijs

Schaatser Thomas Krol, baanwielrenner Harrie Lavreysen en Formule 1-coureur Max Verstappen zijn de kandidaten voor de titel Sportman van het Jaar. Dat maakte sportkoepel NOC*NSF zondag bekend. Bij de vrouwen kunnen de stemgerechtigden kiezen tussen schaatsster Irene Schouten, shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten.

Nadat er eerder een uitgebreide shortlist was gemaakt heeft de vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor voor iedere categorie drie kandidaten gekozen. Er zijn ook prijzen voor de Sportploeg van het Jaar, de Paralympische sporter en de Coach van het Jaar. De stemming vindt digitaal plaats op 19 en 20 december. Topsporters kiezen in de sporterscategorie├źn, coaches brengen hun stem uit voor de beste coach. In een live-uitzending van de NOS worden de prijzen op woensdag 21 december uitgereikt.