Schaatsster Leerdam wint in Calgary derde 1000 meter op rij

Schaatsster Jutta Leerdam heeft ook de derde 1000 meter in de wereldbeker op haar naam geschreven. In Calgary versloeg de wereldkampioene sprint met 1.12,82 de Amerikaanse Kimi Goetz en Vanessa Herzog uit Oostenrijk.

Leerdam was al de snelste bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger en Heerenveen. In Calgary nam ze het in de voorlaatste rit op tegen Antoinette Rijpma-De Jong. Met een snelle tweede bocht liet de schaatsster van Jumbo-Visma haar ploeggenote ver achter zich en hield dat ook in de slotronde vol. Ze dook 0,71 seconde onder de tijd van Goetz.

Leerdam was opgetogen met haar derde zege op rij. “Drie uit drie is een superfijn gevoel, helemaal als ik bijna een seconde sneller ben dan de nummer 2”, zei ze bij de NOS. Eerder dit weekend haalde de wereldkampioene ook al voor de derde keer het podium op de 500 meter.

Rijpma-De Jong kwam tot 1.13,64 en dat was goed voor de vijfde plaats. Olympisch kampioene Miho Takagi uit Japan kwam in de slotrit slechts tot de vierde tijd met 1.13,57.

Isabel Grevelt kon haar derde plaats in Heerenveen geen vervolg geven. Ze reed ondanks een wankele start, wel een nieuw persoonlijk record en werd met een tijd van 1.14,17 zevende.

Michelle de Jong verbeterde ook haar eigen toptijd naar 1.14,29. Dat leverde haar de achtste plaats op. Marrit Fledderus bleef in haar rit tegen de Amerikaanse Kimi Goetz met 1.15,00 steken op de dertiende plek.