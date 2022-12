Schaatssters missen in Calgary podium op ploegachtervolging

De Nederlandse schaatssters zijn bij de wereldbeker in Calgary als vierde geëindigd op de ploegachtervolging. Het gelegenheidstrio van Reina Anema, Marijke Groenewoud en Irene Schouten werd ruim verslagen door olympisch kampioen Canada. Japan werd tweede, de Verenigde Staten derde.

Nederland had meteen een lichte achterstand op de uit Canada; Ivanie Blondin, Valérie Maltais en Isabelle Weidemann. Die marge konden de schaatssters ook in de race niet meer goedmaken. Het vaste trio van Canada liep verder uit en won in 2.54,57. Nederland, waar Antoinette Rijpma-De Jong zich al eerder had afgemeld en Joy Beune ook niet kon rijden, gaf veel toe en kwam tot 3.00,53.

In de eerste wereldbeker in Stavanger werd Nederland met Rijpma-De Jong, Groenewoud en Schouten tweede achter Canada. Toen had het trio slechts 0,48 seconde achterstand.

De schaatsers kwamen een dag eerder met een onervaren trio ook niet verder dan de zesde plaats.

Bondscoach Rintje Ritsma zag zich geconfronteerd met zieke schaatsers en afmeldingen. “Oorspronkelijk zouden we rijden met Joy, maar die meldde zich ziek af. Ik vind dat lastig uit te leggen als je dan wel nog zo’n 1500 meter rijdt, maar de dokter heeft gekeken en die neemt de beslissing”, zei Ritsma bij de NOS. “Nu misten we de power die we in Stavanger wel hadden, Dit blijven lastige onderdelen. Als er schaatsers wegvallen, wordt het ook meteen minder.”

Ritsma zag in Calgary ook hoe individuele belangen voorrang kregen op de deelname aan de ploegachtervolging. “Je hebt met individuele trajecten te maken en als schaatsers andere plannen hebben kan ik moeilijk wat zeggen, Uiteindelijk worden ze afgerekend op wat ze individueel laten zien. Maar we hadden al zien aankomen dat deze wedstrijd voor de teamonderdelen moeilijk zou worden. Bij de wereldbeker in Polen straks staan de neuzen weer dezelfde kant op.”