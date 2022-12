Snowboardster Peperkamp knap vierde in wereldbekerwedstrijd

Snowboardster Melissa Peperkamp is bij de wereldbekerwedstrijden big air in Canada net buiten het podium geëindigd. De vierde plek was alsnog een knappe prestatie van de 18-jarige Nederlandse. Tot dit weekend was de dertiende plaats haar beste resultaat op dit onderdeel in de wereldbeker.

Peperkamp had zich al als tweede gekwalificeerd voor de finale. In de eindstrijd kwam Peperkamp tot een score van 138,75 punten. Jasmine Baird uit Canada won de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen met een score van 159,50 punten.

Peperkamp was eind oktober bij de eerste wereldbeker van het seizoen nog als twintigste geëindigd. Begin dit jaar verraste ze met de zesde plek op de big air bij de Olympische Spelen in Beijing.