Terpstra wint bij afscheid samen met Havik zesdaagse Rotterdam

Yoeri Havik en Niki Terpstra hebben de zesdaagse van Rotterdam gewonnen. In de laatste koppelkoers maakte het Nederlandse koppel de achterstand op de Belgen Lindsay De Vylder en Jules Hesters goed. Vincent Hoppezak en zijn Italiaanse partner Elia Viviani, die zaterdag nog als leiders waren begonnen, eindigden als derde. Voor Terpstra was de zesdaagse in Ahoy zijn laatste optreden als wielerprof.

Havik en Terpstra begonnen aan de afsluitende puntenkoers met een achterstand van 8 punten op de Belgen De Vylder en Hesters.

Zaterdag stond al in het teken van het afscheid van de 38-jarige Terpstra, die in zijn loopbaan op de weg onder meer Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen won.