Astana ontslaat wielrenner López vanwege band met omstreden arts

Wielerploeg Astana heeft de Colombiaanse renner Miguel Ángel López ontslagen, omdat de 28-jarige klimmer nauwe banden zou hebben met de controversiële dokter Marcos Maynar. Astana zegt “nieuwe elementen” ontdekt te hebben, die erop wijzen dat López wel degelijk een connectie heeft met de Spaanse dokter. Naar Maynar loopt een onderzoek wegens dopingzaken en witwassen.

Astana besloot López eind juli te schorsen, nadat hij bij aankomst op de luchthaven van Madrid was verhoord door de Spaanse justitie over zijn relatie met Maynar. De ploeg hief die schorsing al snel weer op, omdat Astana op basis van de informatie die het kreeg van de Spaanse autoriteiten en de internationale wielerbond UCI geen reden zag om de Colombiaan langer aan de kant te houden. López kon daardoor meedoen aan de Ronde van Spanje. Hij eindigde in de Vuelta als vierde, op bijna een minuut van het podium.

Astana heeft nu nieuwe informatie die erop wijst dat López banden heeft met de controversiële dokter. “We kunnen daardoor niet anders dan het contract met onmiddellijke ingang beëindigen.” Op één jaar bij Movistar na rijdt López al zijn hele carrière voor de ploeg uit Kazachstan.

De Colombiaan, bijgenaamd Superman, boekte in 2020 een etappezege in de Tour de France en won al drie ritten in de Vuelta. Hij eindigde in 2018 zowel in de Giro als de Vuelta als derde in het klassement. Zijn beste eindklassering in de Tour is de zesde plaats in 2020.