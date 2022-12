Bij WK voetbal tot nu toe 369 dopingtests uitgevoerd

Op het WK voetbal in Qatar zijn tot nu toe 369 dopingtests uitgevoerd. Dat heeft wereldvoetbalbond FIFA maandag laten weten. In samenwerking met de nationale antidopingagentschappen en de zes deelnemende confederaties zijn sinds het begin van dit jaar in het kader van het WK 2846 dopingcontroles uitgevoerd.

Elke speler van de acht kwartfinalisten is gemiddeld 4,5 keer getest sinds januari. Voor de start van het WK werden vijf spelers geschorst vanwege overtreding van het antidopingreglement. Dat waren Erick Alejandro Rivera uit El Salvador, Sabri Ali Mohamed uit Djibouti, de Ivoriaan Sylvain Gbohouo, de Hondurees Wisdom Niayitey Quaye July en Orlando Moisés Galo Calderón uit Costa Rica.