Bondscoach Jacobs maakt Oranjeselectie turnvrouwen 2023 bekend

Bondscoach Jeroen Jacobs heeft de Oranjeselectie voor 2023 bij de vrouwen rond. De turnploeg richt zich het komend jaar op de kwalificatie met het team voor de Olympische Spelen in 2024.

Jacobs selecteerde voor het zogenoemde ‘Oranje kernteam’ zes turnsters die zich samen voorbereiden richting de olympische kwalificaties: Elze Geurts, Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Naomi Visser en Tisha Volleman. Daarnaast is er met Floor Slooff een extra turnster voor het instroomteam aangewezen. Slooff zal grotendeels dezelfde activiteiten doen als het kernteam.

Opvallend is de afwezigheid van onder meer Eve de Ruiter en Shadé van Oorschot. De Ruiter maakte dit jaar nog deel uit van het WK-team, Van Oorschot zat in de EK-selectie en was tweede reserve voor de WK. Ook Casey-Jane Meuleman, die eerste reserve was voor de WK, ontbreekt.

Jacobs heeft goede hoop op een ticket voor de Olympische Spelen. “Met dit kernteam zie ik goede potentie om kwalificatie af te dwingen. Ik heb het volle vertrouwen dat we in oktober klaar zijn om op de WK in Antwerpen de strijd aan te gaan,” aldus de bondscoach.

Jacobs, die afgelopen zomer de turnsters onder zijn hoede kreeg, kreeg op zijn beurt het vertrouwen van de bond. “Jacobs heeft zijn functie als bondscoach op een goede wijze ingevuld en ik verwacht dat wij op korte termijn over kunnen gaan tot een verlenging van de samenwerking”, verklaarde technisch directeur Jeroen van Leeuwen.

De turnsters komen in april weer in actie tijdens de Europese Kampioenschappen in Antalya, waar zij zich moeten verzekeren van kwalificatie voor de wereldkampioenschappen. Op de WK in Antwerpen moet het team bij de eerste twaalf landen eindigen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.