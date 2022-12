Bruguera niet langer captain van Spaanse Daviscup-team

Sergi Bruguera is niet langer de captain van het Spaanse Daviscup-team. De voormalig nummer 3 van de wereld werd eind 2017 aangesteld en was begin 2018 voor het eerst captain. Hij volgde toen Conchita Martínez op.

“Sergi Bruguera en de RFET hebben in onderling overleg besloten om de samenwerking te beëindigen”, meldt de Spaanse tennisbond. Spanje werd dit jaar op de Daviscup Finals in de kwartfinales uitgeschakeld. De Spanjaarden verloren in Málaga, zonder Carlos Alcaraz en Rafael Nadal, van Kroatië. Canada pakte uiteindelijk de titel.

De 51-jarige Bruguera won in 1993 en 1994 Roland Garros. In 1997 haalde hij nog de eindstrijd in Parijs.