Handballers met Kooijman en Jansen naar WK in Polen en Zweden

Bondscoach Staffan Olsson neemt onder anderen Evert Kooijman, Tom Jansen en de broers Arjan en Niels Versteijnen mee naar het WK handbal in Polen en Zweden. Het toernooi staat van 12 tot en met 29 januari op het programma. De laatste keer dat een Nederlands mannenteam in actie kwam op een wereldkampioenschap was in 1961. De ploeg behaalde toen een elfde plaats.

Nederland kreeg dit keer een wildcard van de internationale handbalfederatie (IHF). De selectie bestaat uit achttien handballers. De ploeg van Olsson neemt het in januari in groep F op tegen Noorwegen, Noord-Macedoniƫ en Argentiniƫ. Alle poulewedstrijden van het Nederlands team worden gespeeld in de Poolse stad Krakau.

In voorbereiding op het WK reizen de handballers af naar Frankrijk. In de Franse hoofdstad Parijs speelt het team op woensdag 4 januari tegen het thuisland. Drie dagen later, op zaterdag 7 januari, neemt de ploeg het op tegen een nog te bepalen tegenstander.

Op het EK dit jaar eindigde Nederland als tiende. De Zweed Olsson is sinds augustus de bondscoach van de handbalmannen. Hij volgde Erlingur Richardsson uit IJsland op.