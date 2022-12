KNLTB roept Van Rijthoven uit tot tennisser van het jaar 2022

Tim van Rijthoven is door de KNLTB verkozen tot tennisser van het jaar 2022. De nummer 113 van de wereld baarde afgelopen zomer opzien door het grastoernooi van Rosmalen te winnen.

De 25-jarige Van Rijthoven ontving de prijs in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen uit handen van jurylid Richard Krajicek. “Je hebt in Rosmalen toppers als Daniil Medvedev en Taylor Fritz verslagen. Deze prijs is bedoeld als een felicitatie voor een geweldige prestatie en een extra steuntje in de rug”, zei Krajicek.

Van Rijthoven bereikte kort na het toernooi van Rosmalen de vierde ronde op Wimbledon. Daarin verloor hij van de Serviër Novak Djokovic, die uiteindelijk de titel veroverde.

Bij de vrouwen ging de prijs naar Arantxa Rus, de beste Nederlandse tennisster van dit moment. De 31-jarige Rus, niet aanwezig bij de uitreiking, is momenteel de mondiale nummer 116. Ze kreeg de voorkeur boven onder anderen Suzan Lamens.

Wesley Koolhof, die afgelopen seizoen zeven ATP-titels veroverde, kreeg de prijs voor beste dubbelspeler van het jaar. Hij is sinds kort de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. “Een jaar geleden kwam Wesley naar mijn huis omdat hij wat zoekende was na een breuk met zijn coach en een moeilijkere periode privé”, aldus technisch directeur Jacco Eltingh. “We zijn wat gaan wandelen door het bos, hebben erover gesproken en nu staat hij hier.”

Deze week worden in Amstelveen de NK tennis gehouden.