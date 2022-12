MotoGP-kampioen Quartararo breekt hand op crossmotor

De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft een breuk opgelopen in zijn linkerhand bij een crash op zijn crossmotor. De wereldkampioen van vorig jaar in de MotoGP hoeft geen operatie te ondergaan. “Geen operatie nodig, tijd om te herstellen”, schreef Quartararo op social media bij een foto.

De 23-jarige coureur van Yamaha koerste dit jaar af op titelprolongatie in de MotoGP, maar hij gaf na de zomerstop zijn leidende positie in het WK-klassement uit handen. Quartararo moest de wereldtitel afstaan aan de Italiaan Francesco Bagnaia, die op zijn Ducati het kampioenschap begin vorige maand in de slotrace in Valencia veiligstelde.

Het nieuwe seizoen begint pas op 26 maart, in Portugal. Quartararo heeft dus tijd genoeg om te herstellen van zijn handbreuk.