Wereldkampioen Evenepoel veilt regenboogtrui voor Pieters

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel veilt een gesigneerde regenboogtrui voor Amy Pieters. De 22-jarige renner van Quick-Step – Alpha Vinyl veroverde in september bij de WK in Australië met een indrukwekkende solo het goud in de wegwedstrijd. Evenepoel hoopt nu een bijdrage te kunnen leveren aan de revalidatie van Pieters.

“Ik ben erg gelukkig met mijn wielerjaar 2022 en dat ik gezond ben en geen zware averij heb opgelopen”, zegt Evenepoel. “Helaas geldt dat niet voor iedereen. Ik leef erg mee met Amy Pieters, die vorig jaar op 23 december zo hard is gevallen. Ik hoop op een mooie opbrengst van deze trui en dat we hiermee een heel klein beetje mogen bijdragen aan de middelen om Amy een goede revalidatie te bieden.”

De Nederlandse wielrenster kwam bijna een jaar geleden in Spanje ten val tijdens een trainingsrit. Pieters liep ernstig hersenletsel op en lag vier maanden in coma. De 31-jarige dochter van oud-baanbondscoach Peter Pieters volgt nu een revalidatietraject. Omdat de behandelingen duur zijn, hebben familie, vrienden en de ploeg van Pieters afgelopen zomer een crowdfundingsactie opgezet om geld op te halen. Evenepoel hoopt daar ook een bijdrage aan te leveren door een regenboogtrui te veilen. Onder anderen Tom Dumoulin, Marianne Vos, Mathieu van der Poel en Robert Gesink hebben eveneens wieleritems ter beschikking gesteld voor de veiling, die op 23 december eindigt.

In de laatste update van de familie Pieters over het herstel van de Nederlands kampioene van 2021 staat dat ze nog niet kan praten, maar wel weer wat stukjes kan lopen.