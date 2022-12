Wielrenster Van Agt stapt over naar Jumbo-Visma

Wielrenster Eva van Agt (25) stapt over naar de formatie van Jumbo-Visma. De voormalig hockeyster maakte dit voorjaar haar debuut in het profpeloton. Ze deed dat in dienst van Le Col-Wahoo en reed een aantal grote rondes, waaronder Le Tour de France Femmes.

“Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik bij deze ploeg krijg”, reageert Van Agt op de overstap. “Ik ben ervan overtuigd dat ik veel ga leren van de begeleiding en van de andere rensters. Op tactisch gebied wil ik me de komende periode verder blijven ontwikkelen.”

Van Agt hockeyde enkele jaren op het hoogste niveau in Nederland. Ze kreeg echter steeds meer interesse in fietsen. “Op mijn vijftiende kreeg ik mijn eerste racefiets en ik vond het direct erg leuk. In die tijd maakte ik echter alleen maar wat recreatieve kilometers.”

Op haar achttiende vertrok de Nijmeegse voor vier jaar naar Amerika. “Met een sportbeurs ging ik naar de Verenigde Staten om te hockeyen en om mijn bachelordiploma te halen. Ik begon daar steeds meer te fietsen, ook om mijn conditie op peil te houden.”