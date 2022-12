Bayern München aast op Kroatische doelman Livakovic

Bayern München aast op de Kroatische doelman Dominik Livakovic. De Duitse recordkampioen ziet in hem een passende vervanger voor Manuel Neuer, die door een ongeval bij het skiën zijn rechterbeen heeft gebroken en de rest van het seizoen is uitgeschakeld.

Volgens De Duitse betaalzender Sky hebben clubfunctionarissen van Bayern al de eerste verkennende gesprekken gevoerd met het management van de 27-jarige keeper, die nog tot eind juni 2024 onder contract staat bij Dinamo Zagreb.

Livakovic heeft zich op het WK in Qatar ontpopt als de held van Kroatië. De doelman schitterde in de strafschoppenseries tegen Japan en Brazilië, waardoor Kroatië in de halve finales is beland. Argentinië is dinsdagavond de tegenstander.