Geen WK-medaille, wel record voor Steenbergen op 200 wisselslag

Marrit Steenbergen heeft geen medaille kunnen bemachtigen op de 200 meter wisselslag bij de WK kortebaanzwemmen in Melbourne. De 22-jarige Nederlandse eindigde in de finale als vierde. Haar tijd van 2.04,94 was wel een dik Nederlands record. Ze dook ruim onder haar vorige recordtijd van 2.06,01, dat ze eerder dinsdag in de series had gezwommen.

Steenbergen kwam in de finale geen moment echt in de buurt van een podiumplek. Ze lag na de schoolslag, het derde onderdeel, nog vijfde, maar wist op de vrije slag nog een positie op te schuiven. De Amerikaanse Kate Douglass won het goud in 2.02,12, haar landgenote Alex Walsh greep het zilver in 2.03,37 en de Australische Kaylee McKeown zwom naar het brons in 2.03,57.

Steenbergen won afgelopen zomer op de EK langebaan zilver op de 200 wissel. Op dat toernooi in Rome veroverde ze maar liefst zeven medailles, waaronder vier gouden. Ze komt dinsdag in Melbourne nogmaals in actie in de finale van de 4×100 meter vrije slag.

Kira Toussaint wist zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter rugslag. Ze tikte in haar race uit de halve finales als zesde aan in 56,54 en die tijd bleek precies genoeg om als achtste door te gaan naar de finale op woensdag.

Maaike de Waard, die eerder wel de finale haalde van de 50 meter vlinderslag, redde het niet op de 100 rug. Ze eindigde als vierde in haar heat en noteerde met 56,78 de tiende tijd van alle halvefinalisten.