McLaren promoveert Stella tot teambaas, Seidl naar Sauber

Formule 1-renstal McLaren heeft Andrea Stella gepromoveerd tot teambaas. De 51-jarige Italiaan neemt de functie over van de Duitser Andreas Seidl, die vertrekt naar de Sauber Group, die nu onder de naam Alfa Romeo racet in de koningsklasse van de autosport. Seidl wordt bij het Zwitserse team algemeen directeur.

Stella is al sinds 2015 werkzaam bij McLaren in een hoge technische functie. Daarvoor werkte hij bij Ferrari. Hij gaat het nieuwe jaar in met de coureurs Lando Norris en nieuwkomer Oscar Piastri, die het stoeltje heeft overgenomen van Daniel Ricciardo.

“We beseffen allemaal hoeveel werk er op de plank ligt om weer hogerop te komen”, zei Stella. “Maar ik ben enthousiast en weet me omringd door een team vol talent, ervaring, wedstrijdspirit en toewijding.”

Seidl is weer de opvolger van Frédéric Vasseur, die bij Ferrari is aangesteld als algemeen directeur en teambaas. De Duitser was de afgelopen vier jaar teambaas bij McLaren. Hij komt bij een team, dat nog één jaar onder de naam Alfa Romeo zal opereren. Vanaf 2026 komt Audi het team van Sauber versterken als de nieuwe motorleverancier. “Dit is een team met een rijke historie in de Formule 1 en een organisatie die ik heel goed ken”, aldus Seidl over zijn nieuwe team.