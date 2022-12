Medische staf Marokko maakt overuren voor halve finale op WK

Bondscoach Walid Regragui weet nog niet of hij woensdag een beroep kan doen op zijn aanvoerder Romain Saïss in de halve finale tegen Frankrijk op het WK in Qatar. “Dat beslissen we denk ik pas op het allerlaatste moment”, zei hij. “Onze medische staf maakt overuren. Maar ik sluit niemand uit.”

Saïss viel tijdens de gewonnen kwartfinale tegen Portugal (1-0) uit met een dijbeenblessure. Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd bleven met fysieke klachten aan de kant tegen de Portugezen. Regragui heeft goede hoop dat zij tegen Frankrijk weer inzetbaar zijn. “Maar we trainen nog en moeten daarna alles bekijken”, zei hij.

Voor veel spelers van Marokko is het WK een slijtageslag geworden. Sofyan Amrabat kampt met rugklachten en Hakim Ziyech vroeg in de slotfase van het duel met Portugal om een wissel. “Maar we staan in de halve finale van een WK “, zei Regragui. “Dan kan je niet moe zijn lijkt me. Natuurlijk is Frankrijk favoriet. Zij zijn de regerend wereldkampioen. Maar wij hebben hier al geschiedenis geschreven. En we willen nu ook naar de finale.”

Marokko speelde op het WK in Qatar gelijk tegen Kroatië (0-0) en won van België (2-0) en Canada (2-1) in de groepsfase. De ploeg schakelde Spanje uit in de achtste finale, na een gelijke stand na verlenging (0-0) en strafschoppen. Marokko versloeg Portugal in de kwartfinale (1-0). “Wij hebben een hechte ploeg. De spelers vechten voor elkaar. Van die teamspirit moeten we het ook tijdens ons duel met de Fransen hebben”, zei Regragui die in de eerste halve finale van het WK niet over de geschorste Walid Cheddira kan beschikken.