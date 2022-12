Publieksprijs voor tennisser Nadal bij ATP Awards

Rafael Nadal is de populairste tennisser bij de mannen. De 36-jarige Spanjaard kreeg bij de uitreiking van de ATP Awards de publieksprijs. “Dit betekent alles voor me. Bedankt voor alle support die ik krijg, in iedere stad en op ieder toernooi”, zei Nadal, de nummer 2 van de wereld achter zijn 19-jarige landgenoot Carlos Alcaraz.

De Spaanse routinier won dit jaar de Australian Open en Roland Garros. Nadal is met 22 grandslamtitels recordhouder bij de mannen. Novak Djokovic volgt met 21 titels, de dit jaar gestopte Roger Federer won 20 keer een grandslamtoernooi.

De Australiƫrs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis werden door de tennisfans gekozen tot favoriete dubbel. Kyrgios en Kokkinakis veroverden begin dit jaar in eigen land op de Australian Open gezamenlijk hun eerste grandslamtitel. De prijs voor de nieuwkomer van het jaar ging naar Holger Rune. De 19-jarige Deen won dit jaar drie ATP-toernooien en bereikte de top 10 van de wereldranglijst.