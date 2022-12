Wielerploeg Bora mikt met Hindley op Tour, Kämna naar Giro

Jai Hindley is komende zomer de kopman van de Duitse wielerploeg Bora-hansgrohe in de Tour de France. De Australiër won dit jaar de Giro d’Italia en zal voor het eerst in de Tour aan de start staan.

Hindley zou het kopmanschap in de Giro dit jaar nog delen met Wilco Kelderman. Maar de Nederlander, die volgend jaar uitkomt voor Jumbo-Visma, was door een val in Luik-Bastenaken-Luik niet fit genoeg voor een hoofdrol. In de Tour krijgt Hindley nu de Duitser Emanuel Buchmann als voornaamste helper. Buchmann werd in 2019 nog vierde in de Tour de France, maar kon een dergelijke prestatie mede door ziekte en valpartijen niet meer benaderen.

In de Giro wordt Lennard Kämna een van de mannen voor het klassement. Het is de eerste keer dat de 26-jarige Duitser die rol krijgt. De afgelopen jaren won hij al ritten in Giro en Tour. “Ik ben op een leeftijd gekomen dat je zegt: probeer ik het een keer of niet”, zei Kämna tijdens de teampresentatie op Mallorca. “Als ik me goed voel zal ik zeker niet meer in de eerste week bewust wat tijd verliezen. Ik wil eens zien hoe ver ik kan komen in het klassement.”

De Rus Aleksandr Vlasov, vijfde in de Tour van dit jaar, is de andere kopman in de Giro. Bij Bora rijden ook de Nederlanders Ide Schelling en Danny van Poppel.