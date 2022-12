Deckers verrast Brouwer op NK tennis

Tennisser Alec Deckers heeft de kwartfinales bereikt bij de Nederlandse kampioenschappen in Amstelveen. De zoon van voormalig Wimbledonkampioen Richard Krajicek versloeg in de eerste ronde de als derde geplaatste Gijs Brouwer. De setstanden waren 6-3 en 6-4.

Brouwer, de nummer 157 van de wereld, veroverde in 2020 de Nederlandse titel. Op de US Open bereikte hij afgelopen najaar de tweede ronde. Deckers is de nummer 546 van de wereld. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen Jarno Jans.

De andere kwartfinales gaan tussen Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong, Thiemo de Bakker en Robin Haase en Mees Röttgering en Tallon Griekspoor.