Kamminga komend weekeinde wel present op NK zwemmen

Zwemmer Arno Kamminga doet komend weekeinde mee aan het Nederlands kampioenschap kortebaan in Den Haag. De specialist op de schoolslag sloeg de WK kortebaan, die deze week in Melbourne op het programma staan, over vanwege een gebrek aan frisheid.

Kamminga, die op de Olympische Spelen twee keer zilver veroverde, was volgens bondscoach Mark Faber na een ‘kwakkelzomer’ niet voldoende hersteld voor Melbourne. Begin december won hij in de Rotterdam Qualification Meet wel de 100 meter schoolslag in een tijd van 58,90.

De NK kortebaan is van vrijdag tot en met zondag in het Hofbad in Den Haag.