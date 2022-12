Schaatser Hekman wint primeur op natuurijs in Burgum

Schaatser Gary Hekman heeft de eerste marathon op natuurijs gewonnen. De 34-jarige schaatser van Reggeborgh was na honderd ronden op de Friese natuurijsvloer in Burgum de beste voor Harm Visser en Jordy Harink.

Hekman volgt Bart Hoolwerf op, die vorig jaar de beste was op het natuurijs in Noordlaren. De schaatser van Reggeborgh ontbrak in Burgum. Hij zit in Calgary voor de wereldbekerwedstrijden langebaanschaatsen. Hekman won in 2016 ook de eerste marathon op natuurijs.

Op de Friese baan gingen 77 schaatsers van start. Ondanks meerdere aanvallen eindigde de wedstrijd in een massasprint. Daarin was Hekman duidelijk de snelste.

Maaike Verweij had eerder de eerste marathon op natuurijs bij de vrouwen gewonnen. Ze won na zeventig ronden de sprint.