Verweij wint eerste marathon op natuurijs na massasprint

Maaike Verweij heeft de eerste marathon op natuurijs dit seizoen bij de vrouwen op haar naam geschreven. De schaatsster van Albert Heijn Zaanlander troefde woensdag na 70 ronden op de ijsbaan van het Friese Burgum haar concurrenten af in de eindsprint.

Vorig jaar was Verweij ook de snelste op de eerste marathon op natuurijs. Die was toen in Noordlaren.

Woensdag meldden zich 71 deelneemsters aan de start in Burgum. Favoriet Irene Schouten moest verstek laten gaan. Zij is bij de wereldbeker in het Canadese Calgary.